由於外在環境景氣不明，雙11購物節消費力道如何也讓廠商相當忐忑。不過，雙11首日業績均開出紅盤。包括網家（8044）、91APP（6741）、蝦皮、雅虎等電商的業績都較去年顯著成長，讓廠商吃了一顆定心丸。

網家（8044）宣布10日業績較去年同期成長25％，Yahoo奇摩雙11首日業績年成長雙位數，蝦皮首日頭兩小時銷售物件上千萬件，3C及家電類業續較去年同期成長7倍。91APP則表示，旗下品牌D2C（Direct to consumer）電商交易總額，本月雙11節慶也較上月成長一倍。

網家旗下PChome 24h購物「雙11狂購節」，該平台還攜手LINE購物推出5％導購返點回饋，刺激消費者下單，兩小時活動內，成交金額（GMV）年成長5成。對比暖檔期間（10/24～11/9），愈近雙11，每日流量均值大幅飆升逾45％。

進一步觀察站上熱銷品類的前五名，分別是通訊、食品保健、筆電、家電及數位周邊，其中電子票券異軍突起，也成解封後的熱銷黑馬。

不僅如此，PChome 24h購物透過直播銷售，效果顯著。人氣女神林襄直播開箱羅技產品，兩小時的不重複觀看人數超過50萬，該品牌旗艦店銷量較平日暴增5倍，兩小時內訂單破千張，顯見女神流量變現的超強帶貨功力。

Yahoo奇摩購物在雙11首日的業績，較去年同期呈現雙位數成長。活動正式開跑後，一小時內銷量較平日增10倍。3C及家電品類業績量較去年暴漲7倍，熱銷品項有3C新機種商品、保值抗通膨黃金、時尚精品LV爆量，二手精品瞬間秒殺。

蝦皮購物也傳出佳績，11日零時開跑首二小時內，創下千萬件商品的銷售佳績，平均每秒賣出5000件商品，相較平日成長11倍，排名前三的品項為「手機平板與周邊」、「家電用品」及「美妝保健」。

以線上串連線下為主要業務的Saas業者，91APP表示，品牌D2C（Direct to consumer）雙11期間的電商交易總額也較上月成長一倍，電商代營運（TP）的業務，交易總額月增4倍（432％），即使沒有振興五倍券的紅利加持下，品牌業者的電商業務表現依然亮眼。