以為造勢人多好下手 壽星逮賊星竊嫌無處可逃

「賊星該敗！」有竊盜前科68歲的林姓男子與65歲的彭姓男子，昨晚趁清水區紫雲巖廣場市長候選人盧秀燕與議長張清照舉行聯合造勢晚會，意圖利用人群多有機可趁，伺機竊取民眾身上的現金2萬6100元；卻被昨日壽星東山里長王偉權和警方聯手當場逮捕，警方將林、彭等2嫌，依法移送台中市地檢署偵辦。

警方指出，昨晚造勢晚會活動結束現場群眾陸續散場時，於8時30分許，被害人王姓男子從會場徒步前往大街路與清水街口遊覽車停放處，欲搭乘遊覽車離去時，發現放在長褲右後口袋內現金2萬6100元，遭2名男子以故意碰撞方式後徒手扒竊，竊嫌得手後迅速逃逸，王男當下察覺立即追逐竊嫌。

警方表示，現場民眾見狀，合力追捕並呼喊警察幫忙。清水派出所在案發現場附近執行會場安全維護及交通管制勤務等6人聞訊，立即趕往案發地查處，與2名民眾合力將林男、彭男等2名竊嫌逮捕；2竊嫌見犯行跡敗露，在拉扯過程中還將所竊得的現金都丟在地上，欲蓋彌彰假意佯稱「這是誰掉的…」。

警方說，因整個過程全被民眾目睹，協助追捕竊嫌的民眾中，清水區東山里長王偉權與里民一同參加造勢晚會，發現里民財物遭竊奮勇協助追緝，才得以將2名竊嫌順利逮捕；昨天11月11日剛好是王偉權57歲生日，生日當天幫里民抓到竊嫌，里長直呼真是一個難忘的生日回憶。

清水警分局長游永中表示，保護市民生命及財產安全為警方責無旁貸的責任，提醒民眾，出門在外或前往人潮較多之場合，個人隨身的錢財及物品應小心保管，也要避免攜帶大筆金錢於身上，以免成為歹徒覬覦之目標。