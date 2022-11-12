國民黨台北市長候選人蔣萬安請辭立委，國民黨主席朱立倫昨天表示，國民黨南投縣長候選人許淑華也會用具體行動表示決心，被解讀暗示許將跟進辭立委，遭許否認。朱上午也澄清，每一個選區的候選人展現出破釜沉舟方式與決心不同。

朱立倫表示，適當的時機，每一位國民黨縣市長候選人都會有他們各自的方式，展現出各自爭取勝選的決心。

至於蔣萬安請辭，朱立倫說，蔣事前有跟他討論過，黨中央也很清楚，蔣就是找一個適當的時間，展現出他的決心，而宣布地點選在市場，則是要表示蔣永遠跟市民站在一起。