新營、鹽水為溪北地區人口密集、發展相對快速的城鎮，因此，臺南市長黃偉哲全力打造雙星拱月城鎮規劃，自上任以來陸續爭取各項治水建設，整治都市計畫區下水道及區域排水，透過內外水併行治理方式強化新營鹽水地區防洪能力，改善淹水面積約300公頃，更爭取水環境營造計畫改造鹽水月津港城鄉風貌，致力打造宜居城市。

水利局表示，鹽水排水及岸內排水為新營、鹽水市區聯外重要排水，卻也因為排水通洪斷面不足，常年發生溢淹情事，危害沿岸聚落民眾生命財產安全。黃偉哲市長上任後隨即指示儘速改善，在鹽水排水部分，上游新營市區長榮路及中正路口闢建k幹線分洪下水道及配合設置水門和0.3cms抽水機改善長榮路及民族路一帶強降雨造成的積淹水問題，另也協調國道高速公路局將鹽水排水穿越國道箱涵拓寬改建，將原本瓶頸段寬度3.5米拓寬為10米，提高河道通洪能力，在高速公路以西5K+540~6K+870將河道拓寬長度700米也配合舊營橋下游文化遺址變更該區域河段治理工法，將對文化遺址的擾動減至最小，本案預計今年開工，完成後可保護周邊農田及聚落，降低淹水情事。

月津港「古月橋」增添人文地景及水岸休閒氛圍。(台南市水利局提供)

在岸內排水部分，市府於上游武廟旁新建分洪渠道460米，降低岸內排水水位，減少鹽水市區淹水風險，中游瓶頸段歡門橋至羊稠厝橋1公里已完成土地取得，並已完成護岸治理約380米，排水斷面從25米拓寬至50米，提升周邊歡雅里及三和里聚落防洪能力，岸內排水沿線也佈設移動式抽水機因應抽水，總抽水量能達5.1ms，透過內外水兼治全面提升防洪效能。

鹽水排水治理工程一工區B標完工照。(台南市水利局提供)

除了治水建設外，鹽水還有風靡全台、每年皆吸引數十萬人前來的月津港燈節，水利局於105年起啟動「月津港水環境改善計畫」，爭取水利署前瞻基礎建設經費針對水域及周邊環境作系統性整治，採貼近自然的方式，結合永續發展的思維，實現與水共生的理念，計畫特色包含闢建逾4公里自行車道串接環狀水域路線；設置淨水廠，大幅度減低水域污染；採用生態工法減少對環境的擾動等，為了在現代工法與人文歷史間取得平衡，從規劃設計到施工等各階段，市府水利局積極邀請地方民眾、文史團體共同參與討論，致力於將月津港與在地鹽水古鎮的歷史元素融合並永續傳承，值得一提的是，「月津港水環境改善計畫」經台灣河溪網評選為2020年度河川類金蘋果獎及水利署「第二屆全國水環境大賞」樂活生態獎，再於2021年國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎，接連獲得大獎可見月津港水環境營造成果備受各界肯定。

黃偉哲市長最後表示，氣候變遷日益劇烈，「災前多一分預防，則少一分損傷」，因此他在上任後針對新營及鹽水地區投入多項治水工程，淹水範圍及深度已逐年減少，也為市民創造優質水綠生活環境，市府未來會持續兢兢業業，全力繼續推動治水及營造水環境的工作，讓市民安居樂業。