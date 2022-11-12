新北市長侯友宜今天到桃園市為國民黨桃園市長候選人張善政站台，侯友宜說，大家要攜手合作「挺善良」。他致詞也說，龜山跟林口、新莊交界，若可以建構快速道路，就可以快速發展，需要跟桃園市長一起努力，建構交通路網生活圈。

侯友宜今天到龜山為張善政、國民黨桃園市議員候選人林明義站台，與議長邱奕勝一起高喊「凍蒜」。提到今晚在新北造勢，侯友宜說，對選舉造勢，是用同樂會方式，要帶給城市健康、快樂、希望，讓選舉變的更不一樣。以正向、樂觀方式帶動團結台灣，守護中華民國。侯友宜說，晚上不是拚場，是要快樂歡喜心情選舉。

侯友宜致詞也提到，龜山與林口、新莊是交界，若龜山建構快速到新北的道路，就可以快速發展。需要跟桃園市長一起努力，建構交通路網生活圈。他也提到，捷運三鶯線也會延伸到八德的綠線，新北跟桃園本來就是一家人。若張善政當選，1280月票一定會務實的推動。