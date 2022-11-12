南韓人氣女團BLACKPINK日前演唱會門票開賣，僅僅1分鐘便宣告完售。豈料，在網路上出現不少黃牛轉手販賣高價票券，原價最高8800元的門票，開出了40萬元高價。此外，還有網友發現有人藉著讓票之名，要求粉絲穿著熱褲跳舞，被網友截圖PO至Dcard上後，引發熱議。

近日，BLACKPINK演唱會門票秒殺，許多粉絲紛紛哀號買不到票，因為疫情而沉寂一陣的的黃牛們紛紛趁此機會大撈一波。果然，在門票完售後，各大社群平台，臉書社團都出現大量黃牛們轉賣票券的貼文。價格從幾萬到數十萬不等。此外，更有詐騙集團出沒其中，不少求票網友們在匯款之後聯絡不上對方才驚覺被騙。

然而，除了黃牛及詐騙集團為賺取高額價差賣票外，更有網友發現有人在臉書社團「Blackpink 2022世界巡迴演唱會［3/18台灣高雄場］world tour資訊交流/票券周邊買賣」中貼文，內容指出想要票的粉絲須穿著Jennie 款CK上衣及Jisoo款短褲跳舞錄製影片，以換取購票抽獎資格。此貼文被網友截圖並在Dcard上發文呼籲所有人注意，以免有人真的上當將影片寄出。

有網友在Dcard上PO出臉書社團截圖。（圖／翻攝自Dcard）

貼文PO出後在網路上引發網友熱議，有網友看見真的有人在底下留言表示將拍影片，相當擔憂。紛紛跳出來呼籲「詐騙可能性相當高，不要為了一張票就做出會後悔的事來」、「保護好自己」。不過，也有網友出來緩頰，表示「原本的貼文僅是『單純跳舞』。現在卻因為貼文內容改變讓不少之前留言要跳舞的人們被網友們認為行為不妥而慘遭砲轟。」認為那些人沒必要被罵，請求網友們停止罵戰。