「魔獸」霍華（Dwight Howard）震撼加盟台灣T1聯盟隊伍桃園永豐雲豹，令所有籃球迷欣喜若狂，昨（11）日霍華也展現敬業態度，一早就與新隊友展開訓練，桃園雲豹也在官方YouTube頻道釋出霍華練球及接受訪問片段，霍華除了表示自己能在台灣打球感到期待，也提到了來台之後最不適應的地方。

桃園雲豹昨晚在自家頻道上傳「超人就是超人！D.Howard休息不到9小時馬上加入球隊訓練！」影片，談到首次與球隊練習的感受，霍華表示自己非常興奮能與新隊友一起訓練，「雖然才剛下飛機沒幾個小時，但我想盡快地融入這裡，讓我的隊友們知道我會在這裡跟他們一起一整年，我迫不及待想下飛機並且加入桃園永豐雲豹，我對於今年球季感到很興奮，也非常期待看到台灣球迷，我非常期待大家來看我們的比賽。」儘管身手依舊，也傳出NBA球隊籃網對他仍感興趣，不過霍華也在言談中透露自己會待滿整個球季。

而強如霍華也透露自己不太適應的地方，「整支球隊都很棒，有一個困難的地方是因為教練不是說英文，這在溝通上會有一點點困難，除此之外，一切都會非常棒的，我的隊友很棒，我非常期待在台灣的時光。」

桃園雲豹預計將在今日下午1點30分，替霍華舉行加盟記者會，屆時就能看到他穿著招牌12號亮相，但並不會隨隊南下參與13日的比賽，霍華在台灣職籃的首秀會在19日下午4點半桃園雲豹對陣中信特攻的比賽。