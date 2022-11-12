賽前同樣4連勝的「綠衫軍」塞爾提克與金塊，12日在波士頓正面交鋒，塞爾提克靠著塔圖轟下全場最高34分，傑倫布朗也拿25分、8助攻與8籃板，最後以131比112輕鬆擊潰金塊，勇奪5連勝，目前綠軍戰績9勝3敗，東區排名仍居第2。

挾著「雙探花」傑倫布朗、塔圖一開賽就火力全開的氣勢，塞爾提克很快就把領先幅度擴大到兩位數，甚至一度取得58比40大幅領先，幸好金塊在上半場結束前展開反撲，上半場結束，塞爾提克仍以66比57領先，塔圖半場就拿15分。

金塊第3節再次展開反攻，儘管約基奇很快就吞第4犯，卻靠波普、布魯斯布朗等人火力逐漸追上，甚至追到只差1分，不過塞爾提克隨即回穩重新拉開，靠的是塔圖與懷特攜手合作，塞爾提克末節重新擴大領先到19分，比賽勝負底定。

塞爾提克除了雙探花攜手飆了59分，荷福德也拿21分、7籃板，最近站上先發位置的葛蘭特威廉斯13分、4助攻與4籃板，普里查德11分，懷特10分；金塊以約基奇29分最高，阿隆戈登17分，布魯斯布朗16分、10籃板，賈瑪莫瑞14分、10助攻。