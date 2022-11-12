台股從11/4突破月線以來，加權指數節節升高，周五原本為雙11購物節，因為今年111年緣故，也成為罕見的7個1幸運日(111.11.11)，加上昨美公布CPI年增率回落至7.7%低於預期，通膨降溫激勵美股大漲，費城半導體指數更罕見狂漲逾10%，帶動台股周五大漲503.80點(3.73%)，重返久違的萬四大關，也帶動相關類股表現強勁。台股36檔原型ETF績效翻紅，尤其是4檔半導體ETF漲幅，更遙遙領先其他類型的台股ETF。

新光臺灣半導體精選30 ETF (00904)基金經理人王韻茹表示，大盤這波氣勢如虹下，雖說是百花齊放，但半導體、金融等權值類股周五表現更為亮眼，特別是台積電(漲8.34%)、聯發科(漲6.06%)、聯電(漲5.64%)等半導體3大權值股，股價直衝帶旺國內4檔半導體ETF股價一路走高，交投熱絡吸引買氣回籠。

根據統計，台股11/4突破月線以來至最新11/11止，加權股價指數反彈一路走高，彈幅已達7.53%，帶動台股原型ETF股價水漲船高，其中，表現最好的是兆豐台灣晶圓製造（00913）、上漲13.87%排名第一，新光臺灣半導體30 ETF(00904)漲幅13.55%表現居次，而中信關鍵半導體（00891）及富邦台灣半（00892）其他2檔半導體ETF，漲幅亦達13%以上，不僅大敗大盤7.53%，更遙遙領先其他台股原型ETF族群。

展望2023年半導體市場，王韻茹表示，短期內個人電腦、NB、手機及記憶體等相關市場，仍受消費者信心下降拖累，下半年廠商進行庫存調整，需求可能持續疲軟，但車用與資料中心應用表現持續強勁，儘管台灣半導體產業，目前受到美國晶片法案、各國強化半導體在地化補貼及中國半導體在成熟製程急起直追，但台灣半導體產業仍保有3大利基，包括：一、成熟製程中，多數產能仍集中台灣，台灣仍維持領先。二、成熟製程中的「特殊製程」商機大，台灣廠商技術門檻高、良率佳，毛利率具優勢，可享有未來在全球電動車、AI晶片、物聯網及邊緣運算中的「特定領域應用」的獨占商機，可作為成熟製程的轉機。三、台積電等先進製程技術，在全球半導體市場具有一定的技術領先和市占率，受惠於未來全球對運算需求高漲的技術趨勢，台灣半導體在先進製程領域仍具全球領先地位，尤其是美國加強對中國出口禁令後，台灣半導體產業的競爭地位更加穩固。

王韻茹預估，2023年整體半導體市場表現持平，庫存修正有望於2023年第二季結束，由於車用與工業應用需求依舊強勁，皆為半導體產業添加成長動能，相關公司將於明年第三季營運回溫，長期則由於全球總體經濟改善、晶片庫存漸趨平衡，加上數位轉型的大趨勢推動，2024年全球半導體產業將恢復需求成長。