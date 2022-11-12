衛福部長薛瑞元日前於衛環委員會火力全開，與藍委互嗆。國民黨立委賴士葆昨封蘇揆為「吵架內閣」，帶壞閣員。今薛瑞元出席公開活動時笑言，選舉嘛，國民黨有點選得失去理智了，「賴士葆委員跟我糾正，我每次都很客客氣氣的、語氣溫和地來跟他『討教』 」。

薛瑞元日前於立法院攻防中火力全開，不僅稱國民黨團書記長李德維搞不清楚惹到什麼樣的人，也在接受質詢過程中多次反擊立委。黨團總召曾銘宗質疑疾管署幫高端寫報告時，薛回擊「學生可以有參考書」，被曾要求回應時，還3度回答「我不要」，又稱「告已經告了，後果自行負責」，氣得曾銘宗直喊加告。

民進黨立委林靜儀昨表示，早見識過薛瑞元的「硬氣」，勇敢堅持、捍衛政策的態度是應該存在的。賴士葆則封蘇揆為「吵架內閣」，帶壞閣員，蘇則連說3次「亂講」。

日前因戰力爆表，被藍委指「沒吃早餐」的薛瑞元今出席台灣醫學週時，先是對媒體詢問「早上有吃早餐嘛？」，媒體回答「有有有」。被問及「吵架內閣」、「硬氣」一說時，則表示「選舉嘛，國民黨有點選得失去理智了，對事情沒有辦法好好來討論，我也沒有吵架。賴士葆委員跟我糾正，我每次都很客客氣氣的、語氣溫和地來跟他『討教』，哈哈」。對於會不會擔心藍委的提告，他則表示「就面對啊」。

針對台北市長柯文哲為民眾黨新竹市長候選人高虹安隔空看診是否會有問題，薛瑞元說「哈哈，柯市長講話大概可以打個折啦」。至於高虹安因身心俱疲住院，薛則說，如果不符合住院條件就住院，其實就會有濫用醫療資源的嫌疑，作為公眾人物，這種的行為不可取。身心俱疲，若沒有身體上的疾病的徵兆，其實休息就好了，「不過我看她沒有休息，又跑到新竹縣去，來回奔波，所以我是覺得這個行為不可取」。