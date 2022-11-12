民眾黨主席柯文哲12日南下高雄替自家議員候選人輔選。（洪浩軒攝）

民眾黨主席柯文哲12日南下高雄替自家議員候選人輔選，適逢高雄市長政見辯論會，柯文哲認為高雄環境汙染問題特別嚴重，市長候選人應該多花點時間說明如何解決這些問題，別每次都先喊口號、騙選票，應該確實面對問題並解決問題。

柯文哲表示，所有政治都有地區性，各個城市都有人口外移、人口老化、少子化等共通問題，但高雄環境汙染的問題特別嚴重，希望高雄市長候選人針對這些主要的問題辯論，並多花一點時間去說明要如何解決。

柯文哲指出，台北pm2.5的數值跟花東地區差不多，都是空品很好的地區，他上任時pm2.5數值是19點多，去年已經降到12左右，很多人問降那麼多是如何做到？他認為，複雜的問題不要想簡單解決，應該先把造成空汙的原因列出來，並擬定改善措施，若他是辯論會提問人，第一個問題會問候選人，是否有做過分析研究空汙主要來源為何？

柯文哲強調，不要幻想1天就能改變這個國家，高雄的空汙問題也不可能幾個月就解決，以他的執政經驗，列出問題、調查、擬計畫等流程最快都要好幾個月甚至1年以上，台灣政治人物常常不面對問題，因為面對問題後要解決會花很多時間，所以乾脆先喊口號比較快，先騙選票下次再換題目繼續騙。