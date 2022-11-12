國道一號北上安定路段308K處，12日上午9時25分發生4輛車追撞車禍，幸皆無傷亡，其中第3輛車主36歲男子頭暈無外傷，預防性送醫至麻豆新樓醫院，車禍事故造成該路段內線車道嚴重堵塞，車陣約3公里，平均車速約35公里，國道警察隊目前正排除狀況中。

國道6號隧道公車追撞休旅車 13人受傷
國3田寮段凌晨4車連環撞 豬內臟散落一地 3人傷送醫
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