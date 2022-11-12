國一北上安定段4車追撞 車陣回堵3公里 警方排除中 10:352022/11/12 中時 程炳璋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國道一號安定路段四輛車追撞車禍，無人傷亡，但車陣圍堵嚴重，該路段平均時速僅35公里 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道一號北上安定路段308K處，12日上午9時25分發生4輛車追撞車禍，幸皆無傷亡，其中第3輛車主36歲男子頭暈無外傷，預防性送醫至麻豆新樓醫院，車禍事故造成該路段內線車道嚴重堵塞，車陣約3公里，平均車速約35公里，國道警察隊目前正排除狀況中。 國道6號隧道公車追撞休旅車 13人受傷 國3田寮段凌晨4車連環撞 豬內臟散落一地 3人傷送醫 高雄2男疑遭3車追殺掃射 頭、腿中彈現場佈滿駭人彈孔 #車禍 #中山高 #安定路段 #追撞 #車陣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 輕熟女國道車禍 小客車卡匝道驚險脫困 11:302022/11/11 社會 星二代躲過梨泰院慘案、連環車禍 肋骨莫名骨折急「除靈解厄」 11:302022/11/09 娛樂 雲林三寶鬼切！ 女駕駛綠燈起步硬切 慘遭聯結車撞屁股 21:042022/11/10 社會 用鏡頭看台灣》脊傷者辦口述影像欣賞 視障者聽電影十足催淚 20:312022/11/08 生活 高血壓引車禍超危險！天冷腦中風機率增 醫揭高風險族群 16:142022/11/07 健康 騎車上班自撞分隔島 三重6旬男子不治身亡 17:092022/11/10 社會 現世報影片曝！騎士急停迴轉遭親屁股 下秒要走又遭撞飛 09:452022/11/11 社會 台灣大賽》媽媽嚴重車禍 連2年橫掃對手林威助賽後淚崩 22:222022/11/09 體育 成功鎮小貨車撞步行老婦 送醫搶救不治 09:502022/11/10 社會 賀一航兒騎車遭汽車追撞 頭險遭輾過傷勢曝光 18:582022/11/11 娛樂 「悲傷白車」駕駛秒奔現場救人 死者竟是親生兒 10:232022/11/09 搜奇 父接送下課雙載遭奪命追撞 目擊者憶：爸爸肉身護寶貝女 17:332022/11/10 社會 桃園父女追撞雙亡 家屬怒斥「絕不原諒」 肇事駕駛：我不是田僑仔 23:452022/11/10 社會 桃園八德娃娃車疑自撞電桿 司機與4孩童送醫 19:232022/11/10 社會 賓士大G國6隧道遭客運追撞 「車尾內凹」慘撞爛 17:082022/11/10 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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