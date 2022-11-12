年底九合一選舉引發各界關注。國民黨台北市議員游淑慧表示，選舉各種詐騙黑招層出不窮，假哭、假跪、假民調、假事故，堪比「319兩顆子彈」，甚至還有候選人計畫製造假車禍，想搏版面並吸引同情票；她最近還聽到，有人竟假冒是國民黨黨部，打電話下達奇怪的投票指示，讓她驚呼，這真是「最高招」。此消息引熱議，大批網友直呼誇張。

游淑慧昨（11）日在臉書發文表示，台灣到處有詐騙，假哭、假跪、假民調不足為奇，居然還能來假事故，簡直堪比「319兩顆子彈」。她甚至接獲提醒，有候選人計畫製造假車禍當個受害人，以製造新聞和吸引同情票，讓人忍不住大喊：「啊，選舉選到比八點檔還精彩。」

游淑慧指出，之前掃街時才聽到一樁選舉詐騙電話，有人假借國民黨黨部的名義，打電話對民眾下達奇怪投票指示，讓她驚呼是選舉詐騙的「最高招」。游痛批，這年頭市長選舉、議員選舉同樣有精彩奧步花招，選舉應該靠四年問政或服務，而不是選前詐騙，呼籲大家小心各種選舉詐騙手法。

此文獲得約2000個讚，迴響熱烈。網友紛紛留言：「投票之前，任何大動作都冷眼旁觀不遲」、「連選舉都那麼多黑招，真的很傻眼」、「自從換黨執政就變成了詐騙集團滿天下！」「每到選舉就絕對少不了骯髒齷齪的奧步，小人難防，有時小心謹慎點的好」、「我才不相信這些奧步，我只相信自己平日裡感受到的服務與政績」。