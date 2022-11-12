桃園市長選戰激烈，近日幾份民調顯示國民黨桃園市長候選人張善政領先，綠營對手鄭運鵬稱是吹哨壯膽。張善政則說，民調一向是參考，沒有任何放鬆理由，對於領先，「高興1分鐘就好」，要努力到投票日為止。

鄭運鵬稱藍營幾份民調領先是吹哨壯膽？張善政說，民調一向都是參考，尤其選舉剩下不到2周，沒有任何放鬆的理由。對於領先，高興一分鐘就好，要加倍努力，一直到11月26日投票日為止。

另外民調中，張善政在年輕人支持度有大躍進？張善政提到，最近提出很多跟年輕人相關的政見，譬如說鼓勵他們創業，對於婦女朋友的婦幼局，或是幼稚園大班免費等，年輕人看到每一項政見，也有打動他們的心。

張善政又說，相較於民進黨，最近出現讓大家痛心的社會治安案件，就是台灣版的柬埔寨事件，這個事情讓看到民進黨執政底下年輕人的迷惘、求職的困難，其實沒有解決，反而變得更嚴重。年輕人看在心裡面，都知道誰是對他們將來發展有助力的候選人。