國民黨桃園市長候選人張善政（中）12日舉行造勢活動，1位熱情的民眾上前擁抱。（范揚光攝）

桃園市長選情已逐漸明朗化？據最新民調顯示，國民黨參選人張善政已取得明顯領先，獲得36.2%支持度；民進黨參選人鄭運鵬30.1%居第二。看好度的部分，有40.1%市民看好張善政當選市長，31.3%看好鄭運鵬當選。

據《 CNEWS匯流新聞網》最新「匯流民調」結果顯示，在候選人支持度方面，張善政明顯領先，獲得36.2%市民支持，鄭運鵬以30.1%緊追在後，從綠營分出的鄭寶清獲得10.3%，已超車賴香伶居第三，賴香伶支持度為5.2%排第四，無法選出任一候選人有18.2%。

交叉分析顯示，傾向國民黨的選民把票集中在張善政身上，占84.3%；傾向民進黨的選民也把選票集中在鄭運鵬身上，占83.3%。值得關注的是，傾向民眾黨的選民，有高達41%轉向支持張善政，只有23.8%支持賴香伶，另有23.4%支持鄭寶清，鄭運鵬則分到9.9%，顯示台灣民眾黨的選民在桃園市呈現分裂投票。

在當選看好度方面，40.1%市民看好張善政，31.3%看好鄭運鵬，5.8%看好鄭寶清，僅1.8%看好賴香伶，另有21%無法選出任一候選人。

本次「匯流民調」是《CNEWS匯流新聞網》委託精確市場研究調查公司，以分層比例隨機抽樣法進行市內電話訪問，調查日期為11月5至7日，調查對象為戶籍在桃園市，年滿20歲的一般民眾，調查共計完成1,083個有效樣本，抽樣誤差在百分之九十五的信心水準下，正負3.0個百分點。