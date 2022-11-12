九合一選舉將於11月26日投票，備受關注的首都之戰，選情激烈。根據《ETtoday新聞雲》今(12日)發布最新民調顯示，「一定會」去投票者共1462人（84.1%），其中國民黨候選人蔣萬安以支持度41.5%居冠，民進黨陳時中支持度33.2%，無黨籍黃珊珊支持度22.7%，其他候選人(童文薰、蘇煥智、黃聖峰、王文娟)為0.4%，不投票/廢票0.2%，還有2.1%為不知道。值得注意的是，根據《震傳媒》昨(11日)公布的台北市長最新民調，蔣也以34.7%領先陳和黃。

《ETtoday新聞雲》今公布的民調，其中一題詢問「請問國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊這三位，您最看好誰會當選台北市長?」則有46.0%台北市民看好蔣萬安，28.9%看好陳時中，18.5%看好黃珊珊，另有6.7%表示不知道/沒意見。

至於從「一定會去投票」者的年齡與政黨傾向交叉分析，蔣萬安在50-59歲（45.6%）、60歲及以上（57.8%）、國民黨（93.9%）、泛藍（88.5%）認同者中獲得相對較高的支持度；陳時中則在民進黨（89.0%）、泛綠（73.9%）認同者中獲得相對較高的支持度；而黃珊珊在20-29歲（47.4%）、30-39歲（40.2%）、40-49歲（34.2%）、台灣民眾黨（79.1%）認同者中獲得相對較高的支持度。

該民調由《ETtoday新聞雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於11月7日至11月8日進行，調查方法以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查，調查共發出60,000通簡訊通知，回收有效樣本數1,739份，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.35%。