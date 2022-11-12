網紅謝侑芯擁有甜美外型及傲人E級身材，加上曾任護理師一職，被封為「護理系女神」，Instagramg高達92萬名粉絲追隨，人氣居高不下，近日和辣模姊妹淘Yumi.k到歐洲旅遊，分享許多辣照引發熱議，不過卻有網友發現她無名指少了一截，對此她也做出解釋。

謝侑芯Instagramg曬出在羅馬競技場的美照，只見她將大衣脫下露出黑色深V內衣，一對傲人北半球直接大方見客，接著對著鏡頭擺出撩人動作及嘟嘴俏皮表情，外加一雙修長不科學美腿，讓人充滿無限遐想空間，不過卻有許多人驚見她無名指少一截，對此，她表示家裡是開鐵工廠，國中畢業暑假在家打工，因為使用油壓機台分心，導致手指頭當場壓斷，當時深及見骨，爸爸看了還差點嚇到暈倒。

謝侑芯透露當下到醫院進行手術，原本手指頭有接回去，但隔兩天末端發黑，在狀況逐漸惡化下只能截肢保命，對於被眾多網友問及是否會因此難過自卑?她透露當下就是接受事實，還不忘搞笑表示：「還好不是大拇指，所以完全沒有影響生活，也還好不是中指，不然以後怎麼跟人吵架」，至於被問到當下痛不痛?她強調就是瞬間沒知覺，坦言長大打玻尿酸還比較痛，態度看的出來相當樂觀。

對此，網友也紛紛留言打氣：「 妳身上的自信散發出無比的魅力」、「你是勇敢的女孩，我很欣賞」、「樂觀的女孩最漂亮」、「很開心妳現在能活得如此美好」、「很佩服妳的高智商和高EQ」。