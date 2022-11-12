國立台東女中今天校慶，學生創意進場。（台東女中提供／蔡旻妤台東傳真）

國立台東女中今天校慶，學生創意進場。（蔡旻妤攝）

國立台東女中今天校慶，學生創意進場。（蔡旻妤攝）

國立台東女中今天82週年校慶暨運動大會，開幕時學生創意化妝進場，學生融入性別平等、環境保護、健康促進、海洋生態等議題，自編舞蹈和劇情，在台前展現充滿活力的一面，高呼「台東女中生日快樂」。

校慶是所有東女學生以及畢業校友最喜愛的重大活動，也是校內師生難得同樂的好機會。依循傳統，各班學生要在開幕式上進行「創意化妝進場」，學生無不極盡巧思，融入性別平等、民族共容、環境保護、健康促進、海洋生態等教育議題，或搭配動漫、電影等角色扮演，或穿上各自的民族傳統服飾，自編舞蹈與劇情，在台前展現熱情、充滿活力的一面，並高呼「台東女中生日快樂」。

台東女中表示，早上的開幕式有限度地開放，僅邀請家長會、校友會與友校代表入校，一同見證學生的多元表現。而學生進場時，也都配合國家防疫政策，配戴口罩，僅於台前表演、拍照時脫下，相當有秩序。

因應疫情逐日解封，除了校園安全衛生的維護，又希望達到社區、家長共同歡慶的教育目的，東女學務處與學生會進行多次討論，透過民主的方式，縝密規畫妥善的開放措施，由學生會派出志工進行出入身分的確認與疫調，學務處從旁協助管理，在下午開放時段讓親友入場觀賽，完成有秩序的「校園微解封」。

台東女中校長王垠於致詞時表示，希望學生透過運動更加認識自己的身體，了解自己的極限。台東女中校慶不只是學校的生日、學生的體育活動，更是尊重學權且寓教於樂的教育活動。