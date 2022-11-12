美國之音引述路透報導，據聯邦海關官員和業界消息人士說，自6月份以來，根據一項新法律和出於對強迫勞動的關切，美國禁止從中國新疆地區進口產品。價值數億美元的1000多批太陽能零組件目前堆積在美國的各個港口，數量之多以前從未有過報導，這反映了一項旨在就關押新疆維吾爾人拘留營而向北京施加壓力的政策，可能會延緩拜登政府為應對氣候變化而促使美國電力行業脫碳化努力的風險。

報導稱，美國海關和邊境保護局（CPB）表示，該局在6月21日《防止強迫維吾爾人勞動法》（UFLPA）生效至10月25日期間，該局共查獲了1053批太陽能設備，並且補充說，所有這些貨物目前尚未放行。該局不願透露是哪些製造商或者確認各批次貨物中太陽能設備數量的詳細訊息，理由是根據聯邦法律必須保護商業秘密。

不過，三位瞭解此事的業界消息人士稱，被扣押的產品包括太陽能面板和多晶矽電池，其容量可能高達1千兆瓦，主要由三家中國製造商製造。它們是：隆基綠能科技股份有限公司（Longi Green Energy Technology Co Ltd）、天合光能有限公司 （Trina Solar Co Ltd）和晶科能源控股有限公司（JinkoSolar Holding Co）。

隆基、天合光能和晶科三家合計通常共佔美國太陽能面板供應的三分之一。但業內消息人士稱，由於擔心額外的貨物也會被扣留，這些公司已經停止向美國運送新的貨物。

在拜登政府尋求使美國經濟脫碳並實施《降低通貨膨脹法》（IRA）之際，這個瓶頸是美國太陽能發展面臨的挑戰。該法案是鼓勵清潔能源技術，以應對氣候變化的一項新法律。

根據貿易組織「美國清潔能源協會」（American Clean Power Association）的數據，美國的太陽能設備安裝在第三季度放緩了23％，近23吉瓦（gigawatt）的太陽能項目被延後，主要是由於無法獲得電池板。

美國清潔能源協會（ACP）敦促拜登政府簡化進口審查程序。該協會在一份聲明中說，「根據《防止強迫維吾爾人勞動法》對太陽能電池板審議了四個多月後，這些貨物沒有一宗被拒絕，而是仍然被困在港口，不知何時是盡頭。」

《防止強迫維吾爾人勞動保護法》基本上假定所有來自新疆的商品都是通過強迫勞動製造的，並要求生產商在進口清關之前，出示進口設備的採購文件以證明原材料來源。