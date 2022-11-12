蔡其昌今天上午到大甲第二市場掃街拜票。（陳世宗攝）

蔡其昌今天反批說，隨意更改其他政黨的名字不正是民主最壞的示範嗎？還有比這個更惡質的作法嗎？（陳世宗攝）

國民黨主席朱立倫昨晚到清水紫雲巖為市長盧秀燕站台時，指民進黨選舉都用奧步，是「民主奧步黨」，最後關鍵時刻一定會用奧步想贏。民進黨台中市長候選人蔡其昌今天反批說，隨意更改其他政黨的名字不正是民主最壞的示範嗎？還有比這個更惡質的作法嗎？我們沒有隨意更改國民黨的名字，每天都在「打人的喊救人」！

朱立倫昨批綠是民主奧步黨 蔡其昌：民主最壞的示範

蔡其昌今天上午到大甲第二市場掃街拜票，媒體詢問朱立倫昨天在清水造勢，稱民主進步黨是民主奧步黨，副院長的看法？

蔡其昌表示，隨意更改其他政黨的名字不正是民主最壞的示範嗎？還有比這個更惡質的作法嗎？我們沒有隨意更改國民黨的名字，每天都在「打人的喊救人」；從盧市長開戰以來全部都是奧步，公器私用、跟監、政治偵防，自己沒有使出任何不正當的手段，都是規規矩矩、踏踏實實在選舉。

蔡其昌指出，這場選舉所有敗壞的手段都是盧市長，市民看在眼裡都歷歷在目，我相信大家會做最終的裁判，亂改人家的名字、這樣羞辱人家的名字，這個只有國民黨做得出來，盧市長對於朱立倫這種作法，有什麼看法要不要今天回應一下。

盧秀燕競選總部表示，選舉進入倒數時刻，呼籲各方都要誠懇訴求理念，用實際作為與政績，爭取民眾的支持與信賴。