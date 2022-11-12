選戰倒數兩周，台北市長「三腳督」選戰打得難分難捨，民進黨前桃園市議員王浩宇昨分析藍綠選情，預測無黨籍台北市長候選人黃珊珊未來目標，可能會放在跟高嘉瑜拚立委席次。對此，黃珊珊12日赴松山奉天宮參香時不耐表示，「王浩宇的話還需要回應嗎？就是政治操作的話語都不需要回應。」

國民黨派出立委蔣萬安出征台北市長，民進黨由前衛福部長陳時中參戰，民眾黨則是力捧以無黨籍參選的前台北市副市長黃珊珊，然而各家民調差距頗大，三人排名時常有所變動。

王浩宇昨在臉書指出，北市民調亂糟糟，真相一是國民黨基本盤穩定，蔣萬安在目前各家民調普遍維持第一，但領先僅略多於誤差範圍，屬於「不穩定領先」，辭職是希望把領先拉開，但陳時中、黃珊珊早就辭職是否有效，是觀察重點。

王浩宇指出，真相二是民進黨基本盤也不弱，陳時中雖然在某份民調領先，但大多數均為第二，近期倒數的僅有游盈隆那一份而已。是否有機會勝出？要看黃珊珊、蔣萬安選票是否棄保集中。

王浩宇表示，真相三是黃珊珊的支持者偏年輕、民眾黨、時代力量及中間選民，通常投票意願低於藍綠支持者。北市房價高漲、年輕人流失嚴重，再加上民眾黨主席柯文哲得罪投票意願高的中老年選票，最後的選舉結果恐怕不會那麼樂觀。「黃珊珊未來目標，可能會放在跟高嘉瑜拼立委席次」。