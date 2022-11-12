動力-KY(6591)前3季每股盈餘為5.95元，累計前10月合併營收為13.6億元，動力-KY表示，今年前3季上一代顯示卡庫存去化速度符合預期，新品除目前應用NVIDIA最新高階顯卡GeForce RTX 4090系列銷售良好，且RTX 4080系列顯卡即將開賣，搭配AMD Radeon RX 7900系列顯卡接續推出，可望為今年第4季及明年營運帶來正面挹注。

受惠於公司電競相關散熱風扇產品出貨穩健，帶動營運規模放大，動力-KY前3季合併營收達12.6億元，加上新台幣走貶，認列6279萬元的匯兌利益等挹注，稅前盈餘為2.84億元、歸屬於母公司稅後盈餘為1.92億元、每股盈餘為5.95元，年增率分別為17.31%、21.02%、19.96%，獲利已達去年8成7水準。

動力-KY表示，今年第2季以來受全球消費動能急凍、需求放緩，使得終端品牌廠商及主要客戶進行供應鏈庫存調節，影響整體下單與出貨節奏，尤其是第3季更為明顯，致使公司產能稼動率減緩，單季每股盈餘0.5元，然回歸元宇宙、NFT、電競產業等剛性需求，推進品牌廠持續提升顯卡效能，加速顯卡新品的迭代更新腳步，加上上游繪圖晶片與相關電子零組件缺貨狀況已逐步緩解，帶動公司電競相關散熱風扇產品保持良好的出貨動能，在公司致力於新舊產品結構調整、成本與費用控制得宜、產能製程效率優化下，2022年前3季營業毛利率、營業利益率仍分別站穩30%、15%水準。

動力-KY 10月合併營收為9443萬元，月增11.22%、年減21.69%。

動力-KY表示，受惠於客戶對於電競相關散熱風扇產品保持良好的拉貨力道，且近期熱銷的NVIDIA旗艦卡王RTX 4090系列之顯示卡散熱風扇新品問市，創造公司生產基地的產能稼動率逐步提升，然去年同期為晶片推出新品前的出貨高峰、墊高營收基期，致使10月合併營收年減21.69%，累計前10月合併營收為13.6億元。

展望第4季，動力-KY表示，觀察顯示卡市場，上一代顯示卡庫存去化速度在今年前3季以符合預期的速度進行，在新品推出的腳步上，除目前應用NVIDIA最新高階顯卡GeForce RTX 4090系列新品首波推出銷售業績良好，第2波到貨潮可望在近幾週上架外，另一方面，NVIDIA攜合作品牌廠以目前在電競市場市占率最高的RTX 3060／3060 Ti系列已推出2年以上，近期以升級版的RTX 30系列顯卡新品如8GB版、GDDR6X版等，有望以高CP值為訴求加速庫存去化上一代Ampere平台顯卡腳步，加上新品RTX 4080系列顯卡將於11月中旬後開賣，AMD最新發布AMD Radeon RX 7900系列顯卡新品接續12月中旬推出，預期將為整體產業市場注入新一波換機潮的成長活水，公司也期待新一代顯示卡的計畫問市，創造主要客戶對電競相關散熱風扇產品的拉貨動能有機會明顯逐月提升，為今年第4季及明年營運帶來正面挹注。