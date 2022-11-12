距離九合一大選只剩14天，爭取連任的新北市長侯友宜以及民進黨新北市長候選人林佳龍除了針對政見進行攻防外，選前之夜場地也引起雙方口水戰，侯友宜競選辦公室對此更狠酸林佳龍陣營是最大巨嬰；林佳龍則回批對方作弊，從頭到尾都是在騙。

今(12)日立法院長游錫堃到三重與林佳龍合體，針對這次林佳龍也遇到游8年前類似的遭遇；游錫堃表示，雖然對詳情不是很清楚，但可以說是跟8年前是同樣的手段，相當不可取。

林佳龍則痛批，這是件最重要的是黑箱作業、球員兼裁判、先射箭再畫靶，哪有說選前半年就用其他的單位借了我們想用的板一廣場，但借了也就算了，連附近的區運路我們8月要申請，市政府說要等到10月，也就是投票前1個月再來申請，結果競辦同仁在10月25日早上8點就搶頭香，在那邊成功送件，等了10幾天後說因為板一的活動，所以附近基於安全的理由不允許，但以前也曾經在兩地辦過大型的選前之夜，所以這是藉口。

他說，競選活動是民主的嘉年華，選前之夜是集會結社的自由，是憲法保障的人權，所以他們的心態就是行政獨裁、威權復辟，也不提供任何的資料來討論，競辦也請專家來評估，雙方各在板一、區運路辦選前之夜，可以達到各辦各的活動，交通維持計畫、安全都沒有問題，市府「就是說我說的算」的態度，這是作弊的行為，從頭到尾都是在騙，先射箭再來畫靶。