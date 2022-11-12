路透社獨家報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）正考慮把中國製電動車進口到美國；這種異於往例的做法，反映出特斯拉在上海廠的成本優勢愈來愈顯著，中國市場的需求也在減緩。

兩名不具名消息人士說，特斯拉一直在研究中國供應商製造的零組件是否符合北美當地法規；如果符合，是否最快能於明年把在中國製造的Model Y和Model 3車款運到北美銷售。

其中一名知情人士說，這也可能開啟一條出口到加拿大的管道。

特斯拉尚未回覆記者提問。特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在報導刊出後於推特發文回應「不實」，但沒有多加說明。

特斯拉在上海的超級工廠今年稍早經過一番升級，如今產能可達每年110萬輛電動車，成為特斯拉最具生產力的製造中心。

上海廠製造的Model 3房車和Model Y跨界休旅車在中國境內銷售，也出口到歐洲、澳洲、東南亞等市場。

根據招銀國際金融有限公司（CMBI）的數據，特斯拉直到最近都還在銷售或輸出上海廠生產的每一輛車，但10月庫存出現了歷來最大增幅。

此外，知情人士說，人民幣兌美元貶值、中國原物料降價、特斯拉和美國新車價格上漲等因素綜合起來，使得把電動車從中國出口到美國具有潛在成本競爭力。

如果這項計畫成真，美國消費者需要考量的因素就更複雜。美國總統拜登先前簽署新法，依據其中的新電動車補助金和獎勵生產計畫相關條款，每一輛車可獲得的獎勵多寡，可能要取決於車子是否為進口貨。

這項計畫也可能引發政治爭議。拜登政府推出「降低通膨法」（Inflation Reduction Act），目的是希望汽車製造商減少對中國依賴，法規內容為採購電動車提供最多7500美元的優惠，一般認為特斯拉是最主要的受惠企業之一。

特斯拉財務長柯克宏（Zachary Kirkhorn）也於10月告訴投資人，特斯拉在「降低通膨法」為電動車和儲能電池提供的獎勵措施中，占據非常有利的位置，可望搶得不小的份額。

直到現在，特斯拉的策略仍是在加州佛利蒙特（Fremont）和德州奧斯汀（Austin）的工廠生產於北美銷售的車輛。

特斯拉也在今年稍早於德國柏林開設的工廠提升了產能。一名消息人士說，柏林廠的產量將降低從中國出口部分產品的需求。

與此同時，特斯拉車款在中國和美國之間的售價落差一直在擴大，反映出美國價格上漲和中國近期的降價。

特斯拉Model Y在中國的售價約為4萬9344美元（約新台幣156萬元），在美國卻賣6萬5990美元（約新台幣208.8萬元）。中國製造的車在美國面臨27.5%的關稅，輕型貨車也要繳25%的關稅。

中國是全球最大的汽車市場，對進口車輛課徵15%的關稅。

特斯拉不會是第一家把中國製車輛輸出到美國的美國汽車製造商。通用汽車（General Motors）早就進口了別克概念休旅車Buick Envision SUV，但沒能成功豁免於前總統川普政府課徵的25%關稅。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111112