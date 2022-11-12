淡水番薯里，北12線上有間小廟，廟中主祀「星蕃靈公」，此廟位於番薯里與屯山里交界處附近。其名稱若以臺語發音，近似「生番」，似乎與原住民有關。

過去此地屬平埔族居地，附近有凱達格蘭族大屯社（即今屯山里一帶），大屯社在1655年時，還有社眾約80人左右。1915年日人所做之第二次臺灣臨時戶口調查，大屯庄仍有19男8女。

附近目前仍留有番社前、番社、番社後、番仔厝等地名，部分土地乃是潘姓平埔族所開闢。番子厝在1990年還曾發現「番仔厝遺址」，因此，星蕃靈公很有可能是平埔族先民。

但陳志豪、謝宜彊所寫的《19世紀晚期淡水地區各籍漢人的活動》，裡面提到此廟原本規模較小，當時稱為「廟仔公」，後來廟旁人家改建，廟仔公因此拆遷，重建時道士詢問廟仔公尊號，方才得到「星蕃靈公」這一尊號。

如此說來，似乎又未必然是平埔先民，但因此地畢竟是大屯社所在地，所以也不能完全排除是平埔先民的可能性。

此廟不遠處還有一座「搬戲公」墓，又是另一段故事了。

作者為一介小角色

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