親綠臉書粉專「無良公關公司」在貼出藍營計畫狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中的文件後，被台北市議員徐巧芯提告，事後粉專關閉，而針對「無良公關公司」關粉專，行政院長蘇貞昌說，是有人故意扭曲自導自演；對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安批評，網軍就如同民進黨半獸人軍團，呼籲蔡英文總統不要為了一己一黨之私縱容網軍。

蔣萬安說，現在網軍猖獗，而權力就像魔戒，網軍就如同民進黨半獸人的軍團，打著台派的民意，卻要實各項霸凌、壓制不同意見之實，台灣言論自由是建立在開放社會，還有自由、公平競爭的輿論基礎之上，讓大家暢所欲言，甚至對當權者提出言論的批判。

蔣萬安痛批，但是看到現在網軍卻壓縮，甚至打破這樣的自由空間，造成反對者噤聲，不同意見者害怕，網軍問題不只是個人，是民進黨所建構出來，包含塔綠班軍團。

他指出，民進黨讓所有府院黨發起各項的消息製作梗圖，再交給網軍集散中心，再大力擴散分配給個別的網軍發起攻擊，發起攻擊後，所掌握的媒體報紙網路再加大的擴散，讓一個個粉專帳號變成重要的意見領袖。

蔣萬安說，操作粉專的這些人能力、品德不是重點，反而是對主子忠心，對反對者很惡毒，才是唯一判斷的標準，為了他們目標鞏固民進黨的政權，反而毀壞台灣追求以久的言論自由，呼籲蔡英文總統不要為了一己一黨之私縱容網軍而毀掉台灣百家爭鳴的民主價值。