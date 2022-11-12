陞泰(8072)前3季每股盈餘為1.16元，安控產品去陸化成為趨勢，陞泰深耕台灣多年，產品都是在台灣研發、設計與生產製造，成為陞泰爭取訂單的優勢，陞泰表示，今年第4季主軸在把整個產品線齊備，明年大力洽談OEM訂單，特別是NDAA這塊市場的機會，審慎樂觀看待明年，明年應該會比今年好。

陞泰今天下午於證交所舉行法說會，陞泰有安控及半導體代理兩大業務，中美對抗從NDAA、實體清單到出口管制，帶動晶片、產地及設計非陸制需求，且大陸清零封控政策，催生的分散大陸產地的MIT產品需求，加上俄烏戰爭與台海情勢等地緣政治引發台皮陸骨貼牌疑慮的國安產品需求，以及天眼天網AI高端技術，所推升AI晶片及演算法高可靠來源產品等資訊安全需求，全面引爆安控產品去陸化商機，陞泰自成立以來均在台灣深耕，產品都是在台灣研發、設計與生產製造，成為陞泰爭取訂單的優勢。

陞泰表示，公司安控技術核心在影像處理及資料加密，之前我們將產品從OBM往OEM移動，今年有很多不確定因素及缺料狀況，由於OEM產品毛利較低，原物料缺料成本增加會稀釋掉OEM產品利潤，必須做高毛利產品，因此我們做調整將OEM比例往下降，把主力拉回做OBM，明年因缺料狀況解除，我們應該會適度調整，把OEM比例往上拉，並將OEM產品類型從過去著重是類比普效型，轉往具利基型、專案型網路IP相關產品OEM做營運主軸。

為因應市場需求，陞泰今年第4季營運著重在產品線完整，特別是IP產品線，陞泰表示，安控市場比較特別，不是單品市場，而是系列、系統、甚至是方案，如果產品線沒有系列產品或方案不完整，承接OEM會遇到很大阻力及障礙，因此第4季主軸在把整個產品線齊備，明年會適度把IP OEM比重拉高，大力洽談OEM的機會，特別是NDAA這一塊市場。

陞泰前3季每股盈餘為1.16元，累計前10月合併營收為10.85億元，年減4.4%，陞泰表示，今年第4季營運持平狀態，審慎樂觀看待明年，明年應該會比今年好。