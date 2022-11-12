918台東強震造成花蓮高寮大橋、崙天大橋倒塌，玉長大橋受損嚴重，拆除重建期約2年，民眾需多花20分鐘車程改道通行，花蓮縣府規劃於12月施作溪底便道，預計年底完工通行。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆今天接受媒體聯訪指出，3座橋梁都需要重建，已爭取公共工程委員會重建經費，估算工程高寮大橋約28個月、崙天大橋約20個月、玉長大橋約26個月。

3座橋梁皆橫越秀姑巒溪，高寮大橋、崙天大橋倒塌後民眾需繞道通行，車程增加約20分鐘，居民反映希望先設置便道。花蓮縣府多次會同第九河川局、當地公所現勘，規劃便道路線與方式。

鄧子榆指出，溪底便道規劃以鋼便橋跨越河道，利用既有越堤路及新設越堤路施作便道，目前已有初步擬定路線，不過正值汛期（5月1日至11月30日），加上連日強降雨，河道流路變化大，預計12月1日開工、年底完工。

鄧子榆表示，崙天大橋長度約420公尺，現況河道分佈於2側堤防，流路較穩定，將優先施作；高寮大橋長約900公尺，且近日因強降雨河道增寬，將視河道狀況進場施工。

至於玉長大橋，鄧子榆說，可改道至鄰近的卓富大橋通行，相較之下無緊急需求，暫不施作便道。（編輯：郭諭儒）1111112