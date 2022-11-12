桃園一名女子小芳（化名）患身心障礙，她指控2年前透過朋友認識一名男子後，就遭對方帶到各地性侵，她在行事曆上做出標記，共遭侵犯19次，還說男子事後威脅要把拍下的性愛片給她家人看；不過法官認為根據小芳提供的錄音當、行事曆等物，無法確認她遭「強迫」性交，且說詞反覆，判男子無罪。

判決出指出，小芳向警方證稱男子是她朋友的鄰居，2年前認識時她就被對方帶到KTV性侵，之後2人持續約出來在各處發生關係，事後男子都會給她1、2百，她擔心對方會打罵人才一直忍受，曾遭對方掐博、言語恐嚇，對方甚至揚言拿拍下的性愛片給她家人看，稱109年7月開始，男子每次找她，她都有記錄在行事曆內，自此共19次，每次都有發生關係。

而男子則解釋，他與小芳都是交往狀態，每次發生關係都是她同意的，他因為欠錢的事被逼急，曾向小芳說些不好聽的話，並非威脅，傳性愛影片也是告訴對方要還錢，男子的律師也說，小芳性知識觀念健全且具備性自主能力，發生關係時她均無反抗，前後供述不一，在無補強證據情形下，無法證明男子有此犯行等。

法官認為，小芳稱在行事曆圈選、標註日期，是否為發生性行為意思，對此法官認為她前後證述明顯不一，且根據小芳提供的錄音檔，雖可見男子對她極度不滿、憤怒，但未能證明她遭性侵；法官認定在缺乏補強證據情形下，實難認定有加重強制性交犯行，因此判男子無罪。