2022九合一選戰進入倒數，國民黨高雄市長候選人柯志恩相繼邀請黨內大咖南下高雄替他站台，前高雄市長韓國瑜也預計將於11月20日替柯志恩輔選，柯、韓在選前黃金周合體的造勢場地曝光，原訂在鳳山區市議會旁的空地，但因鄰近高雄市長陳其邁競總，為了避免衝突發生，柯陣營最終改在楠梓區高雄花卉農園中心舉辦造勢活動。

韓國瑜敲定11月20日南下高雄替柯志恩站台，希望在選前黃金周將藍營氣勢衝到最高點，柯陣營租借造勢場地歷經一波三折，不是場地大小不是合，就是地主不願租借場地，這讓柯陣營相當頭痛，甚至曾考慮過以健走或其他方式讓韓國瑜替柯志恩輔選。

柯陣營先前請地方人士居中協調，好不容易協調好鳳山區市議會旁的台糖空地願意出借，但考量到對手陳其邁的競選總部就設在該空地旁，就怕造勢活動雙方人馬短兵相接會發生激烈衝突，因此，柯陣營決定更改造勢地點，最終選擇在楠梓區高雄花卉農園中心舉辦。

據了解，位在楠梓路上的高雄花卉農園中心距離捷運站僅500公尺，空地可容納上萬人，當天造勢舞台也會超過20公尺。