高雄市議員李雅芬（右）關心小球員陳禹希（右二）等。（林瑞益攝）

高雄市楠梓足球場12日啟用，圖為小球員做熱身動作。（林瑞益攝）

高雄市楠梓區足球場12日正式啟用，民進黨立委劉世芳透露，還好當時買得早，不然，「護國神山」台積電就在旁邊，如今當地的地價已經達每坪120萬元，怎麼也買不到。高市府感謝中央的支持，希望藉此一圓高雄的足球夢。

為了培養足球成為台灣的新國球，劉世芳、教育部常務次長林騰蛟與高雄市政府祕書長郭添貴與當地議員、里長出席啟用儀式。劉世芳說，這塊土地於2018年爭取，如果當時沒有爭取通過此土地，將教育用地改為體育用地，目前此區域的建地一坪是120萬元，謝謝中央與市府的預算支持。

除致詞與感謝外，開球儀式也邀請與會嘉賓射門，大家一展身手，負責守門的猛龍隊（sklub）球員陳禹希說，看到議員們的射門，動作都很不錯。10歲的他說，自己從小就踢足球，已經練習足球6年，足球偶像是前中華足球隊守門員呂昆錡，希望未來自己也能成為足球員。

此外，當地藍田里長謝坤易說，有接獲民眾反映噪音與晚間燈光太亮的問題，希望運發局能改善。運發局對此表示，日前已經有會同里長到場會勘，會調整燈光角度與加設燈光罩改善太亮的問題，以及請民眾在過早或過晚的時段避免使用汽笛式的加油器具。運發局也會持續關注此問題。

此足球場包含1座天然草皮11人制式足球場和1座11人制人工草皮足球場。此足球場供球員練習使用，至於正式比賽則是國家體育場的足球場。