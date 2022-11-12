無黨籍台北市長候選人黃珊珊12日上午赴松山奉天宮參香。（黃婉婷攝）

民眾黨新竹市長候選人高虹安助理費爭議燒不停，日前才被爆出國會公費助理竟要將加班費竟要回捐作為「公積金」，用途卻是高洗頭、用餐及購買私人物品，助理因病假、事假被扣薪後也要將被扣金額回捐，談及台北市勞動局是否應主動調查，無黨籍台北市長候選人黃珊珊12日表示，若她當市長，勞動局該查就查，但現在職權在台北市政府，就依法辦理。

黃珊珊上午赴松山奉天宮參香後接受媒體聯訪，談及高虹安助理費爭議，她表示，北市選情、各地事務已經很多，新竹的事她沒有時間管太多，但還是回歸基本面，「你要選什麼樣的人來帶領你的城市」，每天用各種不同方式談論議題，跟市政完全無關，她認為沒什麼太大意義。

黃珊珊直言，重點是大家希望選民不要討論市政、被模糊，不想去看誰有能力治理這個城市，「所以我覺得重點在於還是回到本質，每一天做攻擊做抹黑做其他的事情，不會證明你比他更好。」

至於台北市勞動局是否應該介入調查，黃珊珊則說，如果是她當市長，勞動局該查就查，但現在職權在台北市政府，而對方該怎麼做，那就依法辦理。