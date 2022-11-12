據中國載人航天工程辦公室消息，今天（11月12日）10時03分，搭載天舟五號貨運飛船的長征七號遙六運載火箭，在中國文昌航天發射場準時點火發射，約10分鐘後，天舟五號貨運飛船與火箭成功分離並進入預定軌道，飛船太陽能帆板順利展開工作，發射取得圓滿成功。後續，天舟五號貨運飛船將與在軌運行的太空站組合體進行自主快速交會對接。

天舟五號貨運飛船裝載了神舟十五號3名航天員6個月的在軌駐留消耗品、推進劑、應用試驗裝置等物資，還搭載了「澳門學生科普衛星一號」、宇航用氫氧燃料電池、空間寬能譜高能粒子探測載荷等試驗項目。

這是中國載人太空工程的第26次發射任務，也是長征系列運載火箭的第449次飛行。

據環球網報導，此次發射任務也是長征七號火箭在太空站在軌建造階段的收官之戰，這款被喻為太空站「快遞小哥」的火箭，以四戰四捷的完美表現完成了築夢「天宮」的歷史性使命。

在這次發射任務中，長征七號火箭再次對發射前的流程進行了優化，通過在發射日並行加註液氧煤油、部分箭上器件裝箭後運往發射場等舉措，將火箭的測發週期由原來的31天縮減到27天。經過發射前流程優化的長七火箭，也首次實現了在一個月內完成測試、發射。

執行本次發射任務的長七遙六火箭還進行了10項技術改進。長七火箭總體主任設計師邵業濤表示，火箭研製團隊從源頭出發，優化使用維護條件，簡化複雜項目的操作，減少操作質量對人員的依賴，進而提升過程質量、提高測發效率。同時逐步推進箭上零組件國產化替代、發動機可靠性增長設計等，進一步提高火箭可靠性。

中國航天科技集團一院表示，在成功完成此次發射任務後，長征七號運載火箭的火箭總體技術狀態也逐漸趨於穩定，飛行可靠性評估值已達0.9838。

此外，天舟貨運飛船和中國太空站組合體的順利「牽手」，對長七火箭發射的入軌精度提出了很高的要求。對長七火箭而言，在把天舟貨運飛船送到預定軌道後，飛船繞地球飛行一圈的軌道週期大約是5400秒，而長七火箭要求的入軌精度偏差不能超過4秒，能將天舟貨運飛船順利送入預定軌道的長征七火箭，也是中國現役運載火箭中入軌精度最高的一型火箭。

而在未來幾年，長七火箭還將保持每年2次的發射頻率，為太空站天地物資運輸提供保障。

不僅如此，長七火箭近地軌道運載能力達14噸，在搭載遠征上面級後，可實現太陽同步軌道 9.5噸的運載能力，既可以發射天舟貨運飛船，也可以發送其它衛星載荷，後續可在中低軌衛星發射中發揮更廣泛的作用。

作為當今世界現役貨物運輸能力最大、在軌支持能力最全面的貨運飛船，天舟貨運飛船承擔著為太空人提供物資保障、太空站在軌運營支持和空間科學實驗的任務。天舟五號貨運飛船在停靠太空站期間也將實施貨物補給、推進劑補加，開展空間科學試驗。

報導稱，本次任務具有以下特點，一是貨運飛船首次與空間站「T」字構型組合體對接，對接目標達80噸量級，證明貨運飛船對接機構對大噸位目標的適應性。二是首次在太空站有人駐留情況下實施貨運飛船交會對接，具備故障情況下手控遙操作交會對接任務備份能力，提高了近距離交會過程可靠性。三是搭載的3項試驗載荷，將在空間失重環境下開展科學實驗，對一些前沿的航天關鍵技術進行驗證，提高了任務綜合效益。

中國航天科技集團五院表示，天舟五號貨運飛船此次運載物資約6.7噸，其中包括為太空人準備的食品、醫藥物品、衛生清潔用品等貨包，太空站關鍵設備的備份件、維修件，空間應用系統的實驗載荷，以及為太空站組合體攜帶的1400公斤補加推進劑。這些物資都將為神舟十五號3名太空人6個月在軌駐留、太空站組裝建造和空間應用領域提供物資保障。與此同時，天舟五號貨運飛船還具備了承擔太空站姿態軌道控制、併網供電以及空間站遙測、數據傳輸支持等太空站運營支持任務的能力，以及空間科學實驗支持能力。

航天科技集團五院貨運飛船系統副總指揮李志輝表示，這次任務中，天舟五號貨運飛船運載了一定量的新鮮水果，這些水果到達太空站後，將能更好的滿足太空人營養物質的需求。

此外，天舟五號貨運飛船還搭載了約1公斤的植物種子，用於開展航天育種實驗。種子主要包括水稻、小麥、玉米等主糧作物和少量林木種子。李志輝表示，後續，這些種子還將通過載人飛船返回地面，經過地面培育後投入市場。具有廣闊的市場應用前景。