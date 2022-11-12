因應新冠肺炎設置的「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」即將在明年6月底結束施行。由於疫情仍在持續中，衛福部長薛瑞元透露已啟動《傳染病防治法》修法小組，由次長王必勝擔任召集人，擬分2階段修法，預計下個會期送入立法院審議。

薛瑞元今出席台灣醫學週，致辭時指出，過去SARS的經驗看到，個案的集中收治比分散收治有效，在疫情後期的時候，開設了幾個專責醫院，包括和平醫院、國軍松山醫院等，其他醫院保持乾淨，減少院內感染。不過到了新冠肺炎疫情，則有很大的困難。

新冠病毒散播力更強，每家醫院不可避免地碰到個案，薛瑞元說，如果每家醫院看到疑似個案，都送往應變醫院，應變醫院會承受不了，尤其許多應變醫院同時也是該地區的急救責任醫院、重度急救責任醫院，不可能讓他們照顧重症病人的功能停擺。

「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」即將在明年6月底結束施行，薛瑞元透露，他接任衛福部長的第1項任務就是要修《傳染病防治法》，目前已經啟動修法的研修小組，分2階段進行，第1階段要讓《傳染病防治法》銜接特別條例，因為我們不知道疫情明年6月是否疫情可以結束，如果沒辦法，一些措施仍要持續。《傳染病防治法》沒有cover到的部分，需要修正，讓措施能有法律依據。

至於比較長期的措施，則需要和各界討論，目前已經在盤點中。薛瑞元表示，Alpha、Delta重症、致死率高，Omicron則是傳播力快，重症、致死率低，面對疫情的不同變化，需要有不同的配合模式，以前需要隔離在醫院，現在則多是居家照護。轉換不同的模式，在法律上也需要有足夠的授權，才能採取不同的應變方法。

薛瑞元表示，該修法小組由王必勝擔任召集人，逐步進行中，指揮中心共有10組，各部會正在整理各自的問題，區分哪些是急著要處理、哪些可以慢慢處理，希望下個會期送到立法院審議。