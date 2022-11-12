國民黨台北市議員徐巧芯現身留言，獲得大批網友按讚。（圖／截自羅智強臉書）

針對臉書粉專「無良公關公司」貼文件影射，國民黨計畫找狗仔跟拍民進黨台北市長候選人陳時中一事，行政院院長蘇貞昌昨（11）日表示，如果有人故意歪曲或自導自演，要自己負責。爆料此事的國民黨台北市議員徐巧芯痛批，堂堂行政院長想抹別人自導自演，卻連名字都不敢講，「你敢講出我的名字我就告你」。國民黨台北市前議員羅智強盛讚徐，一句話就電爆蘇；徐則現身再嗆蘇「不敢直球對決」，獲得網友熱烈迴響。

羅智強今日在臉書發文表示，徐巧芯罵得好，堂堂行政院長，想抹別人自導自演，卻連名字都不敢講，只敢說「有人」，想用影射的方式逃避法律責任，一點guts都沒有，要怎麼抗中保台？

羅智強抨擊，蘇貞昌只有兩項本事，一是騙神明、二是耍官威，騙神明眾所皆知，耍官威樂此不疲。在國會比大聲，反質詢立委；災害應變中心視訊，故意找碴藍營縣市首長；去看國小新建工程，考校方種什麼樹；視察屏東榮總施進度，質問院長有幾個車位；到桃園機場視察，當眾飆罵官員。蘇抗中保台靠掃帚，做大官靠一張嘴，愛拍馬屁的綠媒卻大讚他是「霸氣」院長，但遇到徐大殺四方、痛宰綠營側翼，霸氣院長也縮起來，沒膽指名道姓，慘遭徐一句話電爆。

此文發出不到1小時即湧入7000個讚、500則留言，反應極為熱烈。徐巧芯本人現身留言：「蘇貞昌就是沒膽，只敢影射，不敢直球對決，這種人誰相信他會抗中保台，感覺遇到事情第一個逃避就是他！」獲得破千人按讚，紛紛回應：「對！他就是不敢直球對決」、「不敢直球對決，罵得好！」「電火球欠電，巧芯加油」、「他還敢問候洪委員的媽媽，真是沒品！」