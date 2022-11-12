無黨籍台北市長候選人黃珊珊（右）12日到松山奉天宮參拜，隨後前往附近市場拜票和民眾熱情合影。（趙雙傑攝）

九合一選舉進入倒數時刻，有名嘴分析，國民黨台北市長候選人蔣萬安支持者不能認為贏定了不出來投票，恐導致意外落馬。無黨籍台北市長黃珊珊12日赴松山奉天宮參香時表示，台北市政府所有施政都以市民利益為本，「黃珊珊當選也會用同樣的原則。」不會像國民兩黨總是贏者全拿，何時與人家合作過？

黃珊珊表示，台北市8年來已超越藍綠，很多民眾非常擔心走回頭路，台北市8年前舉債1400億，8年後已還570億，如果還是要將首都財政紀律拉回8年前，光這點就讓非常多人很焦慮。

黃珊珊指出，台北市沒有任何意識形態跟政黨利益的對立，市政府所有施政都以市民利益為本，她當選後也會用同樣的原則，不會在市府資源底下贏者全拿，會跟各黨各派共同討論北市發展。

黃珊珊直言，藍綠對立就是希望能夠掌握全部，贏者全拿、跟對方不共戴天，從以前到現在都是如此。看到中央跟地方的對抗，選民可以看得出來，但不管誰當選，重點是候選人是不是以市民的利益為主。

「若台北市要繼續成為非藍非綠的非戰區，就是不能再走回頭路。」她表示，不要讓超越藍綠這件事情又回到原點，這是市民最大憂慮，「國、民兩黨不都是贏者全拿？他們何時跟人家合作過？」