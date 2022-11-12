選戰進入倒數階段，無黨籍台北市長候選人黃珊珊積極搶攻藍營票，對此，國民黨台北市長候選人蔣萬安表示，會踩穩腳步扎實勤走，持續跟市民對話，爭取市民認同；而被問到選戰倒數兩周，會有什麼方式衝刺，蔣萬安酸，選舉手段比不上民進黨，但有最勤快的腳步和積極的心態爭取認同。

台北市三腳督選情緊張，各黨派積極攻防戰和勤走基層，蔣萬安表示，對他來說，持續基層勤走，讓他成為市民最好的選擇最重要，不管其他對手如何，也希望能回歸市政主軸。

至於倒數兩周，有什麼方式全力衝刺；蔣萬安話鋒一轉表示，如果說選舉手段比不上民進黨，但有最勤快的腳步和積極的心態爭取認同，現在所有行程都是從早到晚走遍台北市的大街小巷。

電子版選舉公報出爐，蔣萬安「好好工作、好好生活、好好居住」被認為跟新北市長侯友宜「侯侯做代誌」十分雷同，蔣萬安說，好好工作、好好生活、好好居住就是市民的期待，也是市長對市民的承諾，提出這樣的願景，符合他一開始競選主軸「你＋台北就是無限」，希望不管年齡都能安居樂業，實現夢想。

黃珊珊臉書說藍綠說台北一成不變是政治謊言，對此，蔣萬安說，不能忽視其他五都這幾年的進步，也不能忽視國際其他城市進步的腳步，這些都是參與市長選舉的人，要正視的問題，必須提出解方，才能帶領台北市大步的邁進。