民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今早出席桃園基督教聯盟城市祈禱早餐會。對於國民黨桃園市長候選人張善政昨稱與對手差距非常小，但國民黨主席朱立倫說差距有2位數，鄭運鵬表示，對手習慣在民調封關前，將民調作為宣傳工具，他會穩扎穩打爭取認同。針對新北市長侯友宜今到桃園為張善政站台，鄭運鵬則說，選前各黨高度團結，會正面看待。

鄭運鵬表示，朱立倫多次帶領國民黨選舉，大家應能理解最後結果，過程中對方習慣在民調封關前，將民調當成宣傳工具，這是國民黨的操作，他的做法不同，會靠政績、滿意度與未來願景等，穩紮穩打爭取市民認同，相信市民有感覺到差距。

對於侯友宜與張善政今在鄭運鵬立委選區龜山造勢，鄭運鵬說，每縣市各政黨在選前都會高度團結，對於國民黨互相支援，他都會支持且正面看待。他強調，所有競選活動中，他都以8年來政績向市民報告，許多都是中央與地方合力推動的成績，喊話未來要繼續為桃園服務。

張善政昨說，這次選舉像期中考，民眾會讓民進黨自我警惕。鄭運鵬認為，張善政與前高雄市長韓國瑜一樣，擅長用仇恨對立來動員，今年也以醜化桃園方式來選舉，相信與市民感受有所落差。鄭強調，他堅持以陽光正面與政策來打選戰，與張團隊形成對比，會秉持鄭文燦的精神照顧市民。