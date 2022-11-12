國民黨新竹市長候選人林耕仁接連爆料民眾黨市長候選人高虹安涉貪汙助理費案，卻因黨內擔心影響其他三腳督縣市藍營選情被迫採煞車。但中廣與蓋洛普今發布最新民調顯示，這波攻防下來，林支持度確實較10月底增加3.31個百分點。

此外，有藍營人士認為，林耕仁力打高虹安貪汙，將便宜民進黨新竹市長候選人沈慧虹選情。但蓋洛普該份民調顯示，相較10月底沈與高虹安已以25.96％支持度拉平，這次民調卻掉了2.58個百分點，掉到第二，未從高助理費爭議中獲利。

中廣董事長趙少康分析，對比10月底民調，林耕仁支持度10天增加3.31個百分點，效應是綜合的，高雄市前市長韓國瑜站台的影響很明顯，打高虹安貪汙助理費也有可能；國民黨還有11.65％支持者未決定支持動向，變化仍在持續。

趙少康說，林耕仁原本民調第一，後來高虹安被民進黨政府打，民調才打高了；從民調顯示，貪汙助理費爭議後，高虹安支持度幾乎不動，上不去也下不來，代表支持者不為所動，反而是沈慧虹掉2.58個百分點。

但趙少康仍表示，桃園市長選舉民調顯示，民眾黨有超過一半的支持者支持國民黨市長候選人張善政，而非民眾黨市長候選人賴香伶；基隆、台北的國民黨市長候選人，也希望爭取民眾黨選票。

趙少康說，如果林耕仁新竹一直打高虹安，能將支持度拔高當選就算了，如果不一定能就影響其他地區民眾黨支持者支持動向，這或許也是林後來取消到北機組提告高虹安原因；藍白能合最好，但至少不要藍白鬥。

不過國民黨立委費鴻泰認為，林耕仁打高虹安助理費爭議，雖對高民調影響非常的小，但沈慧虹卻也沒有得分，林則有斬獲。

前立委李永萍則說，高虹安在這波助理費爭議後，支持度沒有增減，沈慧虹民調也沒受益還微降，林耕仁卻成長顯著，推論可能是沈的支持者轉支持林。

中廣與蓋洛普今公布新竹市長選舉最新民調，高虹安以25.6％支持度暫居第一，沈慧虹以23.38％居第二，林耕仁獲17.35％支持第三。不過與10月底蓋洛普民調相較，高掉0.36個百分點、沈掉2.58個百分點，林卻逆勢成長3.31個百分點。

交叉分析顯示，民眾黨支持者84.1％歸隊支持高虹安，7.98％支持沈慧虹，3.1％支持林耕仁；民進黨支持者84.29％歸隊沈，4.27％挺高，2.07％支持林；但國民黨支持者有26.43％支持高，僅56.94％支持林，1.13％挺沈，11.46％未決定。

不過相較10月底民調，國民黨支持者有約33％支持高虹安，這次下修近7個百分點，歸隊挺林耕仁，證明林耕仁打高虹安助理費案，有助於讓藍軍規隊、讓自己選情回溫。

李永萍認為，林耕仁空軍與知名度不高，完全從基層出身，主打陸軍組織戰，在民調上容易被低估。蓋洛普執行長戴遐齡則表示，高虹安與沈慧虹選情沒有顯著差異，若民進黨最後投注行政資源拉抬沈，選情仍難料。

蓋洛普該份民調於11月8至11日以家戶電話訪問方式進行，總計有效樣本數為1070人，在95％信賴水準下，正負誤差3％。