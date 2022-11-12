吳思賢劇中窮途末路遭通緝。（阿榮影業提供）

李玉璽劇中要演衝動的屁孩。（阿榮影業提供）

影集《師大公園地下社會》李玉璽、陳零九、吳思賢等三男神共演。（阿榮影業提供）

最新影集《師大公園地下社會》改編自作家林峰毅著作之同名暢銷小說《師大公園地下社會》，近日正式曝光李玉璽、陳零九、吳思賢三帥挑樑男主角，尤其三位都是潮流男神，貼近八、九年級生引共鳴，而這也是陳零九首次主演處女作，三人透露私下早已培養出好默契。

一次湊齊李玉璽、陳零九與吳思賢三男神，他們私下好交情也讓拍攝時默契十足，陳零九透露三人私下經常見面吃飯聊天，吳思賢則表示三個人都是音樂人出身，有很多共通點，「在動作訓練課下課後，我們都會一起吃個飯，聊聊我們三個對於創作音樂的想法，零九也會投資、也有開飲料店，彼此之間的話題滿多的。」

李玉璽認為這次角色在個性或戲劇類型上，都和他以往嘗試過的大不同，因此與劇組接觸後就很希望能演出，他認為劇中角色是一個很單純、熱血的屁孩，但他演出卻要燃起「衝動」，自認不是個衝動的人。他笑喊角色最相似自己，「應該是屁孩的部分吧！最近上實境或YouTube節目，我都覺得自己很鬧！」

陳零九之前戲劇演出經驗多是客串，這次首度挑大樑擔綱電視劇主演角色，坦言就是被劇中動作戲吸引而決定接演，還和李玉璽、吳思賢等人一同受訓上動作訓練課程，為了角色早已做好準備。

而吳思賢在劇中則和李玉璽、陳零九同場比帥，和兩人是完全相反的個性與角色，他直呼在看過劇本後就很有興趣，他飾演的角色內心更是相對複雜，「我覺得這個角色是一個很聰明，但也蠻猖狂的人，感覺跟我小時候某些層面有點像，年輕又聰明，但經驗不足，尤其在戲中某幾場戲與老大交手，就能感受明顯差距。」

吳思賢坦言，「這次演出最大挑戰是演繹窮途末路的時候，上新聞同時被通緝，自己的家人離開之後，但在感情上出現了一個可以依靠的人，會需要特別花時間去培養跟醞釀這複雜的情緒。」

總製作人林添貴表示：「日本有《池袋西口公園》，台灣有《師大公園地下社會》，2000年日劇《池袋西口公園》被封推理神劇，主演長瀬智也、窪塚洋介與妻夫木聰形成的熱血三帥席捲全亞，風靡至今20年，相信影集《師大公園地下社會》能將李玉璽、陳零九、吳思賢三位男主角魅力風靡亞洲。」

他也說：「阿榮影業做影視器材已經40年，期間投資影視項目不計其數，當然也夢想自己做內容，《師大公園地下社會》故事背景發生在自己從小生長的師大商圈，即使故事是虛構的，但那些街道、商家都歷歷在目，有一種很親切的感覺。」

《師大公園地下社會》講述一群熱血年輕人步步捲入社會事件，在前途迷惘、追求夢想之中蛻變堅強的自我，體認出「成長是殘酷的，青春是不可逆的」，即使夢想是那麼微不足道，也應該勇敢放手一博。