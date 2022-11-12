台灣T1聯賽球隊桃園永豐雲豹以月薪超過20萬美元的價碼，邀請「魔獸」霍華（Dwight Howard）來台效力，薪資待遇可說是台灣籃球史上洋將之最，而《搜狐體育》專欄作家「江湖再無24號」就撰文分析，認為台灣職籃願意持續不惜代價招攬大牌球星，未來如林書豪及「小刺客」艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）等這些曾在NBA呼風喚雨的球星，也可能在未來加盟台灣職業聯賽。

桃園永豐雲豹願意下重本，對台灣職業聯賽來說實在罕見，文章指出，依照T1聯賽賽程，霍華的年薪若再加上其他獎金，應該落在150萬美元左右，當初山東男籃就曾砸500萬美元邀請寇爾（Norris Cole）加盟，何況是霍華這樣的大牌，如果不是因為CBA受疫情影響實施賽會制，霍華絕對不會來到台灣效力。

內文也做出預測，若台灣籃球聯賽開始重視大牌洋將的引進，林書豪及艾塞亞湯瑪斯可能將準備在寶島開啟生涯新篇章。34歲的林書豪已經幾乎被廣州男籃放棄，本季只出賽4場比賽，來到台灣打球只是時間問題，而艾塞亞湯瑪斯也進入生涯末期，若獲得一份稅後100多萬美元的報價，或許也會萌生到海外聯賽打球的想法。

文末也寫到，林書豪在台灣的影響力比霍華還要來的大，但台灣職籃簽下他們只能獲得短期效益，想比肩CBA還有很大的差距，若一恢復主客場制，相信CBA依然會是這些大牌洋將的首選地。