北市中小學營養午餐將於下周起增供石斑料理，共有218校與19萬人參與，產發局表示，11、12月隔周供餐一次，12月底前各校將供餐4次。教育局也說，配合低年級全天上課時間，最快下周二，學校營養午餐吃得到石斑魚料理。

產發局指出，「學校午餐採用國產可溯源石斑魚實施計畫」為教育部與農委會共同推動學校午餐採用國產可溯源食材含石斑魚，以提升學校午餐品質及安全，採外加一道菜方式供餐，各縣市政府可向漁業署「冷凍加工石斑魚共同供應契約」辦理專案採購。

產發局表示，北市府於10月14日接獲中央核定營養午餐專案經費額度後，教育局即調查市內供應學校、人數與供餐日期，參與學校共有218校與19萬餘人。教育局也說，配合低年級全天上課時間，最快下周二，學校營養午餐吃得到石斑魚料理。

產發局說明，現已依共同供應契約作業程序完成下訂作業，台北市各級公立國中、小學、完全中學的高中部、公立學校附設幼兒園，下周營養午餐將多加一道石斑魚料理，11、12月隔周供餐一次，12月底前各校將供餐4次。

北市餐盒公會理事長高嘉鴻表示，考量石斑魚比較少腥味，業者多會採用清蒸或紅燒的方式，保留食材鮮味，且這次配給量不多，一個學童只有75克，也會考慮加入豆腐或青菜等配料豐富餐點內容，並會看下周用餐的反應來調整。

產發局表示，為了讓學童吃的安心，冷凍加工石斑魚供貨前，已於11月4日赴北區供應單位中華民國漁會的冷凍庫進行石斑魚食材抽驗，以確保食材品質無虞，經檢驗「48項動物用藥殘留」、「四環黴素」、「孔雀綠及其代謝物」均未檢出。