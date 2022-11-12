振曜(6143)昨(11)晚重訊，宣布增資發行新股，與邑鋒公司股東換股，取得邑鋒66.82%股權，換股比例為每1股振曜普通股換發2.7股邑鋒公司普通股，盼藉此整合資源，擴大POS及電子紙布局。本案暫定12月31日為股份交換基準日

振曜及邑鋒董事會均通過換股案，由振曜以增資發行普通股4,500,000股(約占振曜發行新股後股份得5.14%)，作為受讓邑鋒公司得股東所持有邑鋒公司已發行股份12,150,000股(約占邑鋒股權66.82%)得對價，換股比例為振曜新發行普通股每1股交換擬受讓邑鋒股東所持有得邑鋒公司普通股2.7股。本案暫定12月31日為股份交換基準日。

振曜主要營業項目為設計、製造、加工、批發及銷售通訊傳輸設備、工業用電腦、揚聲器、電子書、網路監視系統、電腦網路與網路週邊產品，振曜公司主要產品涵蓋電子書閱 讀器、電子標籤、電子筆記本、揚聲器、POS裝置、廣告機、網路卡、交換器、路由器等。

邑鋒主要從事終端銷售系統(POS)之研究、設計、開模、系統主板工程製造及銷售。邑鋒公司以北美為主要銷售市場，產品廣泛應用於服務業、零售業、遊戲業、工業控制、出缺勤系統、醫療保健和互動式多媒體資訊站。

振曜表示，與邑鋒公司雙方於POS及電子紙相關產品之類別及客戶上均有各自之利基與市場區隔，將可整合彼此資源，發揮通路整合行銷及產品線互補效果，由於銷售市場重疊性不高，在各自的客戶基礎下，可提供更多元之產品線供客戶選擇，此外，在生產作業流程及研發技術方面，結合雙方所長，掌握市場資訊、技術新知、產品開發等相關資訊，進而提升產品附加價值。因此，擬藉由本次股份交換之合作關係，在行銷通路、產品線、採購及研發資源互補共享及充分合作下，整合彼此企業資源，將可增加經濟規模之效益，提升公司競爭力，進而順利取得市場之商機，並提升營運績效，發揮產業整合之綜效，對雙方股東權益應有正面助益。