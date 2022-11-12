高雄MenGo升級全面數位化服務，吸引許多搭乘大眾運輸的通勤族使用，累積銷售套數已達28.9萬套，還獲得APEC及智慧運輸世界大會等殊榮。為回饋MeNGo的愛用者，鼓勵民眾多加利用搭乘公共運輸，高雄市交通局特別推出「尋找MenGo第30萬幸運兒」。邀請MenGo愛用者趕緊購買月票，第30萬套的幸運兒將獲得價值超過1萬元的一年份無限暢遊方案。

交通局表示，今年6月推出520元的交通紓困方案，成功吸引30％的新用戶使用MeNGo交通套票。今年8月1日升級MeNGo2.0 APP改版上線，搭配推出QR Code降價月周票方案，銷售量成長達70％，創下新高紀錄，使用QR Code月票的人數占40％，顯見民眾已逐漸習慣無卡化的行動支付方式。

目前MeNGo通勤月周票QR Code方案，提供優惠價「無限暢遊QR方案」只要1150元(學生999元)、「公車＋客運暢遊QR方案」只要1160元(學生950元)、「公車暢遊QR方案」只要459元(學生179元)。

據統計，MeNGo交通行動服務目前會員數6萬餘人、銷售套票達28.9萬套、使用次數超過1634萬次。近期購買月票方案的通勤族，有機會成為第30萬幸運兒，將能獲得一年份MenGO暢遊月票，後續交通局將持續精進MeNGO服務，利用大數據分析規畫更具客製化及符合民眾需求多元化套票組合。

交通局表示，高雄是亞洲第一個推動MaaS(Mobility as a Service)的城市，MeNGo服務整合捷運、輕軌、公車、渡輪、公共自行車、共享電動機車及轉乘捷運停車場等交通行動服務的交通解決方案，今年更榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸(Smart Transport)類別銀牌、2022年智慧運輸世界大會名人堂地方政府成就獎(ITS World Congress Hall of Fame- Local Government Award)等殊榮。

搭配目前國門開放，近期與日本小田急地鐵株式會社洽談雙方的實質合作；同時也與國內高鐵等城際運輸洽談合作，為後疫情時代交通服務升級預作準備。另外，為促進疫後高雄市的觀光旅遊，MeNGo平台也與觀光局及高雄捷運合作，推出48小時交通票券，再加上眾多熱門景點、體驗活動、門票等21項超值優惠的新產品組合，交通局也將推出與高鐵相關合作優惠方案，提供觀光客暢遊大高雄的交通解決方案。