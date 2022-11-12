九合一大選進入倒數階段，新竹市長選舉成今年選戰焦點。有三份最新民調顯示，爭議不斷的民眾黨參選人高虹安，支持度仍然第一，對此，前民進黨立委林濁水不解，並直呼「堪稱台灣百年一見的奇事」。

林濁水今(12)日在臉書提及，負數票協會、年代新聞、聯合報做的三項最新民調，高虹安支持度仍然第一，賣力出擊的國民黨參選人林耕仁支持度反而愈打愈低，「無論如何，這完全超出我解釋能力的極限」。

林濁水不解的表示，到底護國神山大本營，號稱全國素質最高、平均所得最高、最會繳稅、大學以上學歷佔50%、程度和台北市並駕齊驅、研究所以上學歷15%，比台北市高的新竹民眾，到底看到了什麼大家都看不到，只有他們看到的天大問題？並直呼「堪稱台灣百年一見的奇事」。

負數票協會針對新竹市長選舉最新調查顯示，新竹市選民目前支持高虹安有27.6％，26.3％支持沈慧虹，16.5％支持國民黨林耕仁，16.2％尚未決定。媒體人黃揚明11日在臉書貼出《年代民調中心》2份數據顯示，高虹安在助理費風波後，仍以29.5%支持度居冠，勝過沈慧虹的25.5%與林耕仁的16.2%。據《聯合報》最新民調資料顯示，高虹安以30%支持度暫居首位，沈慧虹以28％支持度排第二。