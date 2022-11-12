在有關烏克蘭戰爭的內部談話中，美國參謀長聯席會議主席密利（Mark Milley）最近幾週帶頭大力推動尋求外交解決方案，因為戰鬥正走向冬季的低潮。

據美國CNN 11日專題報導，密利的立場沒有得到美國總統拜登的國家安全團隊的支持，包括國務卿布林肯（Antony Blinken）和國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），據兩位熟悉討論的政府官員說，他們都不認為現在是認真推動烏克蘭談判的時候。據官員們說，政府內部關於烏克蘭最近在戰場上取得的成果是否該努力尋求通過談判結束戰鬥的辯論越來越激烈。

最近幾天，就在烏克蘭奪回赫爾松市的時候，密利對和平的推動已經逐漸浮現到到公眾面前。他出席本週三（9日）在紐約經濟俱樂部（Economic Club of New York）發表的評論中，他讚揚了烏軍與俄羅斯打成僵局，但表示徹底的軍事勝利是遙不可及的。

「當有一個談判的機會，當可以實現和平的時候，請抓住它。抓住時機，」

雖然拜登的一些官員更願意泰詢外交的可能形式，但消息人士告訴CNN，大多數高級外交和國家安全官員對於何俄羅斯總統普丁上談判桌持謹慎態度，並認為必須由烏克蘭人決定何時舉行會談，而不是美國。

拜登在也在同一天的新聞發佈會上被問及會談的可能性時說。「那是由烏克蘭人決定的。若沒有烏克蘭自己做出決定，也不用商量烏克蘭，」

在內部審議中，密利表明，他不是在敦促烏克蘭投降，而是認為現在是推動結束戰爭的最佳時機，以免戰爭拖到春天或更久，導致更多的死亡與破壞換來不會有太大變化的前線。

一位熟悉密利想法的官員說：「他並不急於與俄羅斯談判或向澤倫斯基施壓，」「這是一個圍繞著暫停戰鬥以達到政治最終狀態的討論。」

Gen. #markmilley fighting for peace, pushing #biden admin to change #ukraine policy.. Give me a break, don't buy that sh*t for a minute.https://t.co/5bJCozddZR — RJ Talks (@realRJTalks) November 12, 2022

但這種觀點在整個政府中並不普遍。一位官員解釋說，國務院與密利站在相反的立場上。這種態勢導致了一種獨特的情況，即軍方高層比美國外交官更熱衷於推動外交選項。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）10日時，不願透露國務院是否同意密利的立場。相反的，普萊斯偏向於美國官員最近幾個月經常表明的立場：美國站在澤倫斯基一邊，他說需要一個外交解決方案。