屏東地檢署偵辦柬埔寨人蛇案，首波行動逮獲陳、賴、周、林等3女1男加入人口販運集團，以底薪4萬誘騙被害人出國做電腦打字工作，實則從事不法，若不從就加以施暴，案經數月調查終於10日偵結，檢方依偽造文書、組織犯罪等罪嫌起訴4人，當中陳、賴、林等3嫌遭法官裁定續押，周5萬交保。

起訴書指出，陳女、賴女、周女、林男等4人年僅20餘歲，加入人口販運集團從事詐欺等不法行為，而該集團分為「業務部」負責以投資、感情等詐術對外從事詐騙，以及「人事部」負責訛詐國人出國後加入犯罪集團從事不法。

檢警調查，陳女是「人事部」小組長，負責管理組員及查驗組員行動電話內容，並誆騙國人出境加入該集團；賴女是「人事部」組員兼財務，負責誘騙國人出境加入犯罪集團、管理零用金、並自其名下帳戶協助發放代墊款，再回報其他集團成員以有效完成獲利核算及分潤等事宜。

周女為「人事部」組員，負責招募騙取國人出境；林男則負責聯繫、載送受招募的國人，並偕同辦理及代領受護照、偽造疫苗接種紀錄卡供向查驗人員出示等事宜。

檢警發現，該人蛇集團佯稱「從事電腦打字工作，合法正當，底薪1個月新臺幣4萬，獎金另計」等話術，誘使國人應徵，待應徵者誤信同意出國後，即分別由林男及其他在國內的集團成員駕車載送被害人辦理護照、前往機場等，如果被害人未攜帶疫苗接種紀錄卡，則回報由集團成員將偽造的疫苗接種紀錄卡電子檔傳給林男，再由林男至超商印出後，交由被害人出示機場查驗人員，使被害人順利出境。

檢警追查，已有10名被害人受害，當中有8人是原住民身分，檢方經數月調查後，依詐騙、偽造文書、組織犯罪等罪嫌起訴4人，而案經移審後，屏東地方法院裁定陳女、賴女、林男續押，周男5萬交保。屏檢強調，全案持續擴大偵辦，追查其他未到案的共犯。