名嘴許聖梅最近在節目裡分享一名婦產科醫師提過的案例，她透露有位丈夫去做健康檢查時發現罹患口腔癌，上網找相關病例時，赫然發現好萊塢明星麥克道格拉斯（Michael Douglas）曾表示咽喉癌與口部服務女伴有關，令這位丈夫想起太太曾得子宮頸癌，便轉頭怒轟太太讓他得病，引起譁然。

許聖梅最近在《新聞挖挖哇》分享有位50歲的婦女被診斷罹患子宮頸癌，但幸好是第一期，完整接受治療後康復率很高，婦女恢復後就對癌症更加謹慎，便提議請丈夫也去做健康檢查，結果一檢查丈夫也罹癌，竟是口腔癌第一期，而丈夫此時就把矛頭對向太太。

麥克道格拉斯先前罹患咽喉癌，受訪時稱生病與床事有關。（圖／達志影像）

許聖梅說，通常大家生病了都會想在網上求解方或找出生病原因，此時案例中的先生正好看到好萊塢明星麥克道格拉斯過去曾得咽喉癌，而麥克道格拉斯發表自己的看法，認為自己會生病是由於曾用口部服務女伴過，因此該名先生便想到太太得的是子宮頸癌，正好和服務的部位有關，便怪罪太太害他染病。

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對此，許聖梅說，對於這種說法有兩派理論，一是反對，因為癌症並非是接觸感染，但有另一派說法認為癌症是人類乳突病毒，所以是有可能有這個機率，而其他人認為搞不好是先生自己抽菸喝酒、生活習慣差才導致。此外，麥克道格拉斯2013年曾透過發言人發表聲明，表示罹患咽喉癌和口部服務女伴有關的說法說的不是他自己，當時只是談有可能的病因，而他認為自己會生病需要接受治療，是因為酗酒。

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