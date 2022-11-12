新北市長侯友宜稱讚國民黨市議員候選人錢龍年輕有抱負。（陳夢茹攝）

新北市長侯友宜今至桃園替國民黨市議員候選人錢龍、國民黨桃園市長候選人張善政站台。侯友宜直呼，張善政雖然是理工男，但他有顆柔軟的心，時常關懷婦女及弱勢，而錢龍年僅31歲是個有理想有抱負的年輕人，向鄉親請託蘆竹區要支持錢龍、桃園要支持張善政。

侯友宜表示，今天特別到桃園站台，曾在這裡擔任警察局長讓他相當懷念，張善政和自己一樣，曾經在桃園工作但都有離開一段時間到外面打拚，現在又回到桃園來。他認為選舉是要選出1名認真、打拚、會做事的人，讚許張善政雖然是理工男，很理性但卻有顆柔軟的心，會關懷婦幼、關懷弱勢，張善政是最善良、最古意、最務實、最正派的候選人，懇請鄉親支持張善政，桃園與新北未來才能共好。

侯友宜說，打選戰對於年輕的議員來說更加辛苦，尤其疫情肆虐後，現在大家都帶著口罩，辨識度降低使得人與人之間的連結變小，而且選舉準備時間也縮短，對新人來說真的不容易。「要我來站台，一定要有政見、有理想讓我認同！」侯友宜指出，錢龍提出的政見要推動公共托育，自己在新北推行平價公托做了120間，相當認同這個政策，另外還有特色共融式公園，最引以為傲的就是新北大都會公園，桃園的鄉親可搭機捷到三重站下車，非常方便。

議長邱奕勝則點出張善政2個重要政策，第1個是國中小營養午餐免費，全由市府買單，第2個是大班的學雜費及學費也由市府買單，這能減輕年輕家庭的負擔，此外還有先前被刪減的三節敬老金，張善政也宣布若當選要恢復到7500元。張善政也承諾，小孩生出來不用擔心，政府會幫忙養，桃園現在生第1胎補助3萬元、第2胎補助4萬元、第3胎補助5萬元，而幼兒園大班學雜費也將全免，盼讓年輕人不用憂心生兒育女的經費。