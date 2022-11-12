台東地檢偵辦賄選案件，台東縣議員候選人葛姓樁腳將價值350 元禮盒贈送選民， 約定投票支持時某縣議員候選人，因違反公職人員選舉罷免法，台東地檢署11日將葛姓樁腳傳喚到案，訊後諭知1萬元交保。

台東地檢署今天表示，檢察官羅佾德指揮台東縣警察局大武分局偵辦台東縣議員候選人葛姓樁腳違反公職人員選舉罷免法案件。 11 日持台灣台東地方法院核發搜索票，搜索葛某住所，並傳喚葛到案。

經檢察官訊問後，認為樁腳葛某涉嫌以交付價值新台幣 350 元的禮盒（內含醬油膏、罐頭等物）贈送選民， 約其投票支持某縣議員候選人，違反公職人員選舉罷免法， 犯罪嫌疑重大，惟無羈押之必要，諭知 1 萬元具保。

台東地檢署呼籲，買票賄選嚴重破壞選舉公平性，影響民主法治健全發展，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，歡迎撥打檢舉專線 0800-024-099＃4 提出檢舉，共同為乾淨選舉努力。